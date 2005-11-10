La curiosità sul Malagò tifoso: "Tifavo sia per la Roma che per la Lazio. Vi spiego"

Tra le dichiarazioni di oggi di Giovanni Malagò, eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si ritrova anche una curiosa confessione fatta al suo intervistatore dal dirigente, ex numero uno del CONI.

Malagò, a suo dire, da ragazzo era allo stesso tempo sia un tifoso della Roma che dei cugini e rivali della città, la Lazio. Lo ha rivelato lui stesso: "Il primo pensiero (dopo la vittoria alle elezioni federali, ndr) è andato a mio padre, a sei-sette anni mi portava all'Olimpico ogni domenica. Si fatica a credere, ma ero contemporaneamente un lupetto della Roma e un aquilotto della Lazio. Ed ero molto orgoglioso di quel doppio abbonamento".

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