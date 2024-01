De Marco sul rigore decisivo di Roma-Cremonese: "Io non l'avrei dato, è un rigorino"

La Roma ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia anche e soprattutto grazie al calcio di rigore conquistato nel finale dell'ottavo contro la Cremonese da Spinazzola, per intervento di Sernicola ai suoi danni. Dagli studi di Sport Mediaset immancabile arriva la moviola sull'episodio, curata e realizzata dall'ex arbitro Andrea De Marco, che si è espresso così nella fattispecie dell'azione incriminata:

"L'arbitro indica subito verso il dischetto del rigore, in realtà Sernicola non tocca mai il pallone. Il calciatore della Cremonese entra in scivolata, però il tocco su Spinazzola sembra un po' leggero, un episodio che non risponde al rigore solare. Si può dire che il VAR, essendoci comunque un contatto tra le gambe, non può mai intervenire e vale la decisione dal campo. Rivedendolo più volte, però, definirlo rigore netto è difficile. Se lo riguardo, non lo darei. Certo, il pallone non lo prende, ma neanche il calciatore. Direi un rigore forzato, quello che in gergo viene definito un 'rigorino'".