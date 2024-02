Del Piero rincuora la Juve: "Il campionato non è finito. Inter favorita, ma è ancora lunga"

L'Inter ha vinto 1-0 contro la Juve nel posticipo della domenica sera valido per la 23esima giornata di Serie A grazie a un autogol di Gatti nel primo tempo. Divertente ed equilibrata partita tra le due squadre, con i nerazzurri che pur soffrendo nella ripresa hanno portato a casa tre punti preziosi per il loro percorso in campionato. Della lotta Scudetto ha parlato così a Sky Sport l'iconico capitano juventino Alessandro Del Piero:

"Secondo me non è finito il campionato, l'Inter ha dato ancora un grande segnale, ma ci sono tante partite da giocare. È ancora lunga, ma i nerazzurri sono sicuramente i favoriti".

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Bologna 36 (22)

Roma 35 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Empoli 18 (23)

Salernitana 13 (23)