Non solo il nipote di Gattuso. A Pontedera approdano anche il figlio e il nipote di Del Piero
Una squadra che sta nascendo - al netto delle svariate perplessità che la situazione può lasciare - e che si arricchisce di nipoti e figli d'arte. Dopo aver infatti annunciato il nipote di Gennaro Gattuso tra i pali, il Pontedera ha reso noto di aver tesserato Lorenzo Del Piero e Tobias Del Piero, rispettivamente nipote e figlio di una delle leggende del calcio italiano, Alessandro Del Piero.
Non sono solo gli unici due nuovi ingaggi, riportiamo infatti la lista degli altri volti granata annunciati dopo lunedì:
• Dzankovic Arman (2002)
Esterno d’attacco bosniaco con passaporto norvegese, ha collezionato oltre 60 presenze tra prima e seconda serie bosniaca, vincendo una Coppa di Bosnia con il Velez Mostar. Vanta trascorsi nelle nazionali giovanili della Bosnia.
• Deda Enriko (2007)
Attaccante italo-albanese, cresciuto nei vivai di Pordenone, Cosenza, Chievo Verona e Novara, arriva da una stagione in Serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Portogruaro.
• Del Piero Lorenzo (2007)
Punta centrale, ex Juve Stabia, Trento e Pordenone, nella passata stagione ha militato nell’FC Paradiso, in terza divisione svizzera. Con la maglia del Trento ha debuttato da professionista a soli 16 anni.
• Del Piero Tobias (2007)
Esterno d’attacco, cresciuto nei settori giovanili di Juventus Academy Los Angeles, Getafe, Alcorcon ed Empoli, arriva da una stagione in Serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Pro Sesto.
• Pignataro Andrea (2006)
Centrocampista, scuola Pescara ed Empoli, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sanremese in Serie D.
• Berrugi Andrea (2008)
Centrocampista, la scorsa stagione in forza alla Primavera, ha compiuto la trafila nel settore giovanile granata.
• Bouable Samuel (2003)
Terzino sinistro francese, cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Sanremese in Serie D.
• Sanyang Bakary (2004)
Centrocampista di nazionalità gambiana, nella scorsa stagione ha militato nel Tau Calcio in Serie D.
• Wagner Guillermo (2002)
Centrocampista uruguaiano confermato dalla stagione 2025/26. Ha collezionato 6 presenze con la maglia granata in Serie C e vanta trascorsi nelle nazionali giovanili dell’Uruguay.
• Bacilieri Liam (2008)
Attaccante francese, cresciuto nel settore giovanile del Tolosa. Nella passata stagione ha giocato nell’US Colomiers.