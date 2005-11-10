Ufficiale Non solo il nipote di Gattuso. A Pontedera approdano anche il figlio e il nipote di Del Piero

Una squadra che sta nascendo - al netto delle svariate perplessità che la situazione può lasciare - e che si arricchisce di nipoti e figli d'arte. Dopo aver infatti annunciato il nipote di Gennaro Gattuso tra i pali, il Pontedera ha reso noto di aver tesserato Lorenzo Del Piero e Tobias Del Piero, rispettivamente nipote e figlio di una delle leggende del calcio italiano, Alessandro Del Piero.

Non sono solo gli unici due nuovi ingaggi, riportiamo infatti la lista degli altri volti granata annunciati dopo lunedì:

• Dzankovic Arman (2002)

Esterno d’attacco bosniaco con passaporto norvegese, ha collezionato oltre 60 presenze tra prima e seconda serie bosniaca, vincendo una Coppa di Bosnia con il Velez Mostar. Vanta trascorsi nelle nazionali giovanili della Bosnia.

• Deda Enriko (2007)

Attaccante italo-albanese, cresciuto nei vivai di Pordenone, Cosenza, Chievo Verona e Novara, arriva da una stagione in Serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Portogruaro.

• Del Piero Lorenzo (2007)

Punta centrale, ex Juve Stabia, Trento e Pordenone, nella passata stagione ha militato nell’FC Paradiso, in terza divisione svizzera. Con la maglia del Trento ha debuttato da professionista a soli 16 anni.

• Del Piero Tobias (2007)

Esterno d’attacco, cresciuto nei settori giovanili di Juventus Academy Los Angeles, Getafe, Alcorcon ed Empoli, arriva da una stagione in Serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Pro Sesto.

• Pignataro Andrea (2006)

Centrocampista, scuola Pescara ed Empoli, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sanremese in Serie D.

• Berrugi Andrea (2008)

Centrocampista, la scorsa stagione in forza alla Primavera, ha compiuto la trafila nel settore giovanile granata.

• Bouable Samuel (2003)

Terzino sinistro francese, cresciuto nel settore giovanile dell’Auxerre. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Sanremese in Serie D.

• Sanyang Bakary (2004)

Centrocampista di nazionalità gambiana, nella scorsa stagione ha militato nel Tau Calcio in Serie D.

• Wagner Guillermo (2002)

Centrocampista uruguaiano confermato dalla stagione 2025/26. Ha collezionato 6 presenze con la maglia granata in Serie C e vanta trascorsi nelle nazionali giovanili dell’Uruguay.

• Bacilieri Liam (2008)

Attaccante francese, cresciuto nel settore giovanile del Tolosa. Nella passata stagione ha giocato nell’US Colomiers.