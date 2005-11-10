Domani Alaba giocherà titolare? Le percentuali secondo Runjaic: "Sono 51%-49%"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa di Alaba: "Grazie alle sue qualità e alle sue capacità di comunicare si è integrato molto bene, a mio avviso nonostante la situazione quando è entrato si è sentito molto bene, ha già fatto molto nel breve periodo in cui è arrivato qui, è un esempio in allenamento grazie ai suoi passaggi, la sua verticalità.

Dice le cose in maniera chiara e diretta, ha una mentalità vincente, ha vinto credo il 70% delle partite disputate in carriera, può essere un grande esempio per gli altri, noi abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi. Bisogna fare ancora qualche adattamento, dobbiamo finire la fase di conoscenza, ma è un giocatore che può veramente essere un esempio con la sua umanità e leadership. Titolare? Le percentuali sono 51%-49%".

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