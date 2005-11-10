Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Mantenere la tranquillità, situazione non bella ma nemmeno disperata"

Live TMW
Davide Marchiol
autore
Davide Marchiol
Oggi alle 13:58Serie A
17.10.2026 13:58Serie A
Fonti preferite
L'Udinese affronterà il Lecce nella settima giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico Runjaic fa il punto della situazione in casa friulana.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

13.20 - L'Udinese sfiderà il Lecce nella sesta giornata della stagione 2026/2027. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic darà le ultime indicazioni alla stampa in vista della partita.

13:32 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta lei? Come sta la squadra? Che giorni sono stati? E' il momento più complicato da quando lei è qua?
"Io sto bene, ovviamente c'è grande tensione, ma nel senso più positivo del termine. Ci troviamo in questa situazione, ma bisogna essere concentrati al 100%, bisogna mantenere la tranquillità. Non volevamo ovviamente quattro sconfitte consecutive ma il passato non si può cambiare. Ci siamo preparati molto bene alla gara di domani contro il Lecce, tutti desiderano ardentemente una vittoria, l'ultima casalinga risale al 2 maggio. La situazione di per se non è bella ma nemmeno disperata, nel corso delle ultime gare non è che non abbia funzionato nulla, abbiamo mostrato un dominio del gioco che non abbiamo mostrato spesso da quando sono qui. Si vedono in questo senso dei miglioramenti nel corso delle gare. Però ovviamente la base del calcio è il comportamento difensivo e il concedere il minor numero di gol possibili. Sappiamo che è importante inoltre sfruttare le occasioni che si creano davanti, dobbiamo creare occasioni e trasformarle. Abbiamo lavorato in maniera specifica per trasformare le occasioni in gol. Dobbiamo essere nel giusto equilibrio tra tensione e concentrazione. Possiamo fare bene, ho una buona energia che penso di aver trasmesso ai giocatori".

Come sta la squadra? Davis?
"E' un aspetto importante per quanto ci riguarda, ci sono ragazzi assenti che potrebbero fare la differenza in alcuni momenti della gara. Ci saranno sia Zanoli che Davis domani e potranno aiutarci. Arizala ha avuto una settimana in più per allenarsi così come Alaba, purtroppo Zaniolo non ci sarà così come Gueye e Bayo. Abankwah non si è infortunato, ha avuto un riflesso dopo aver sentito un fastidio, ma non è un vero e proprio infortunio. Siamo molto contenti di lui e sarà della partita".

Okoye si è reso protagonista di un brutto errore nell'ultimo fine settimana:
"Ha preso una decisione che ha portato però a un gol subito. Nel calcio bisogna prendere decisioni, purtroppo stavolta non è stata quella giusta. Se Maduka è in grado di tirare fuori tutto il potenziale che ha può essere uno dei top 5 portieri in Serie A, ne parliamo spesso con lui. Nelle ultime due gare abbiamo abbastanza dominato la gara e non ha avuto molto lavoro da svolgere, non è stato sempre sotto tensione e torniamo al discorso sul trovare il giusto equilibrio tra tensione e attenzione, vale a maggior ragione per il portiere, dove ogni errore può essere punito. Non possiamo bloccare al 100% gli avversari sempre, non si può avere tutto il possesso palla, bisogna saper difendere insieme, avere la giusta percezione del pericolo e i giocatori devono tenersi sul pezzo a vicenda. Se domani ci riusciremo faremo una buona partita".

La partita viene da molti definita come delicata ma siamo solo a inizio stagione. Quanto può incidere l'apporto del pubblico?
"Sicuramente la partita è delicata, conosciamo la situazione e una quinta sconfitta consecutiva non migliorerebbe di certo le cose anche se siamo solo a inizio stagione. Se continuiamo a commettere determinati errori poi i risultati sono quelli, se una cosa non funziona va detta. Il pubblico può essere molto importante, nel periodo tra il 2007/2008 e il 2013/2014 ci sono state annate anche con più di 10 vittorie interne. Poi il numero è calato, tre stagioni fa c'è stata appena una vittoria casalinga. Noi vogliamo migliorare quel numero, vogliamo puntare soprattutto sulle gare in casa, le gare casalinghe devono essere una festa per i nostri tifosi. La Curva Nord è sempre al nostro fianco e trasmette bellissime sensazioni, è bello avere quella muraglia alle nostre spalle, noi vogliamo dare tutto quello che abbiamo e i nostri tifosi ci sostengono fino alla fine. Nel corso della stagione non è che ci siamo risparmiati, anche contro il Torino abbiamo corso molto. Domani bisogna correre, giocare in maniera lucida, tutti possono migliorare, anche ragazzi come Unai che vivono magari un momento meno brillanti. Non sono una persona troppo emotiva perché un sovraccarico di emozioni non fa parte del lavoro dell'allenatore, devo analizzare le cose in maniera lucida. Potevamo avere almeno un paio di punti in più ma ora la situazione è questa, dobbiamo giocare la nostra partita, con tutta la rabbia che abbiamo, l'obiettivo è ottenere i primi tre punti casalinghi della stagione".

Alaba, Palma e Davis sono pronti?
"Vedremo, possono scendere tutti e tre in campo. Davis ha giocato di più di quanto pianificato, bisogna stare attenti perchè era appena rientrato da un infortunio. Posso già dirvi che partirà titolare, ma vedremo per quanto resterà in campo, potrebbe giocarla anche tutta. Stesso discorso per Palma, c'era già contro il Torino, ha avuto una settimana in più per allenarsi, è un ragazzo ancora molto giovane e sta lavorando, siamo in un momento dove chi ha esperienza deve assumersi ancora più responsabilità, Solet, Karlstrom, Kamara, Vojvoda, Ebosse, Davis, sono ragazzi a cui piace anche assumersi queste responsabilità. Sicuramente ci saranno poi da considerare i 5 cambi, siamo una delle poche squadre che dà tanti minuti a tutti e tutti dovranno dare il loro apporto, sia titolari che tra i cambi".

Avrebbe voluto una punta in più dal mercato o il piano era concordato?
"Penso che dobbiamo concentrarci su chi c'è, è il fattore più importante. Gueye e Bayo sono due ragazzi che possono fare il 9, abbiamo trequartisti che sanno fare i 10, in fase offensiva abbiamo diversi giocatori in grado di fare i due ruoli. Poi però ci sono situazioni come capitate con Cagliari e Torino che non sono allenabili. Potremmo avere ancora più infortuni, tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non è il momento giusto per queste analisi. Abbiamo una rosa di 24 giocatori con un buon mix tra giovani di prospettiva e giocatori d'esperienza. Avessi saputo che sarebbe successo tutto questo non avrei lasciato partire Buksa magari, ma con i se e i ma non si va lontano. Domani con gli infortunati siamo messi meglio rispetto alle altre gare. Mi aspetto molto anche da Vinciati, prima o poi mi aspetto che abbia la sua occasione. E' un ragazzo e ha avuto qualche problemino fisico fino ad ora dovuto al cambio di carichi di lavoro tra Primavera e prima squadra, quando si acquista un giocatore si va magari a togliere spazio ad altri. Resto convinto che potremo fare una stagione anche migliore di quella scorsa, ma domani la gara è di quelle cruciali".

Un giudizio sull'impatto di Alaba quando è subentrato con il Torino?
"Grazie alle sue qualità e alle sue capacità di comunicare si è integrato molto bene, a mio avviso nonostante la situazione quando è entrato si è sentito molto bene, ha già fatto molto nel breve periodo in cui è arrivato qui, è un esempio in allenamento grazie ai suoi passaggi, la sua verticalità. Dice le cose in maniera chiara e diretta, ha una mentalità vincente, ha vinto credo il 70% delle partite disputate in carriera, può essere un grande esempio per gli altri, noi abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi. Bisogna fare ancora qualche adattamento, dobbiamo finire la fase di conoscenza, ma è un giocatore che può veramente essere un esempio con la sua umanità e leadership. Titolare? Le percentuali sono 51%-49%".

Articoli correlati

Immagine news 1
Lecce, Di Francesco: "Ci saranno novità di formazione rispetto all'ultima partita"
Immagine news 2
Lucca troppo criticato? 252 giorni fa l'ultimo gol con tanto di frecciatina al Napoli
Immagine news 3
Runjaic, arrivano i nostri: da Davis ad Alaba e Palma, le riflessioni su chi scalpita nell'Udinese

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:08 Serie A
Atalanta, sospiro di sollievo per Raspadori: distrazione di basso grado, non c'è lesione
Immagine news 2
15:05 Serie A
"Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie Stroppa": il tributo della curva del Venezia
Immagine news 3
15:00 Serie A
Venezia, Juan Jesus: "Nicola ci ha dato la carica. Voglio fare la storia qui come fatto a Napoli"
Immagine news 4
14:52 Serie A
Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"
Immagine news 5
14:52 Serie ALive TMW
Live TMWTorino, Abate: "Si respira un'aria importante, dobbiamo mantenere questo spirito"
Immagine news 6
14:45 Serie A
Napoli, Giovane: "Gara difficile, ma vogliamo i tre punti"
Immagine news 7
14:38 Serie A
Napoli, Manna: "De Bruyne? Chiacchiere da bar. Dobbiamo dare continuità"
Immagine news 8
14:30 Serie A
Venezia, Antonelli: "Da Nicola ci aspettiamo solidità. Vogliamo restare in questa categoria"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"
Immagine top news n.1 Lazio, Gattuso: "Penso che con me in questi anni da allenatore non tutti sono stati onesti"
Immagine top news n.2 Ferguson ritrova l'Inter: nel 2024 fu ad un passo, oggi è un giocatore del tutto diverso
Immagine top news n.3 Milan, l'ex Conceicao: "Non c'erano le condizioni ideali. Di Cardinale neanche il numero"
Immagine top news n.4 Retroscena Frattesi: in estate ci aveva provato la Juventus, ma lui ha scelto la Lazio
Immagine top news n.5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato
Immagine top news n.6 Cisse come Tresoldi? Quasi snobbato dalla Nazionale. E a un passo dal PSV Eindhoven a gennaio
Immagine top news n.7 Gasperini vuole allargare la rosa, in tutti i sensi: doppio messaggio a squadra e club per gennaio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Atalanta, sospiro di sollievo per Raspadori: distrazione di basso grado, non c'è lesione
Immagine box news Serie A "Uomo vero, per sempre nella storia. Grazie Stroppa": il tributo della curva del Venezia
Immagine box news Serie A Venezia, Juan Jesus: "Nicola ci ha dato la carica. Voglio fare la storia qui come fatto a Napoli"
Immagine box news Serie A Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"
Immagine box news Serie A Torino, Abate: "Si respira un'aria importante, dobbiamo mantenere questo spirito"
Immagine box news Serie A Napoli, Giovane: "Gara difficile, ma vogliamo i tre punti"
Serie B
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Per continuare così serve divertirsi e restare uniti"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Pronti a fare battaglia per prendere punti"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale per Cerbone
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Serve cattiveria. Vogliamo lasciare l'ultimo posto"
Serie C
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli dopo il pari col Grosseto: "Quattro gol incassati in casa sono troppi"
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, Bonera dopo il 5-0 del Lecco: “Testa bassa e pedalare”
Immagine box news Serie C Grosseto, Indiani dopo il 4-4 contro il Livorno: "In gare come queste si gioca a calcio"
Immagine box news Serie C Voli cancellati dalla Puglia, che odissea per il Monopoli: a Milano con treni e cambi
Immagine box news Serie C Vado, Candiano festeggia il primo gol: "Un'emozione importante. Qui progetto solido"
Immagine box news Serie C Trento, Kassama torna a Feltre da avversario: "Che emozione! Verranno anche i parenti"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Bologna-Inter
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio