Domenica Giuntoli torna in Italia: da Zakaria a McKennie, il punto sugli esuberi della Juve

Cristiano Giuntoli è negli Stati Uniti (domenica dovrebbe anticipare, rispetto alla squadra, il ritorno in Italia), Giovanni Manna a Torino. Gli uomini mercato della Juventus sono distanti migliaia di chilometri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma si mantengono aggiornati soprattutto sulle possibilità in uscita, in particolare su quei giocatori considerati in esubero.

Il punto sugli esuberi. In questo senso, su Denis Zakaria resta in pole il West Ham, sebbene gli inglesi non abbiano ancora affondato il colpo. Meno estimatori, per ora, per Weston McKennie, che a differenza di Zakaria è negli USA con la squadra e dovrebbe addirittura partire dal 1’ nel test col Milan. L’americano resta comunque nella lista dei cedibili. Così come Luca Pellegrini (qui le ultime), e Leonardo Bonucci, ancora convinto di poter far cambiare idea ad Allegri e società