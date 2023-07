tmw Juventus, Zakaria vicino all'addio: ci sono West Ham e Lipsia. Prestito con obbligo

Situazione in evoluzione per il futuro di Denis Zakaria, centrocampista in uscita dalla Juventus, che attende l'offerta giusta per cederlo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è testa a testa tra West Ham e Lipsia per lo svizzero di origini congolesi-sudsudanesi. Il giocatore è vicino all’uscita e la formula sulla quale si sta trattando è il prestito con obbligo di riscatto. L’obiettivo della dirigenza dei bianconeri è quella di arrivare a prendere circa 20 milioni ai quali aggiungere anche qualche bonus.

Presto la fumata bianca.

La Juventus insomma dopo Arthur è pronta a salutare anche Zakaria. C’è ancora da lavorare ma la strada è ormai tracciata, con il club inglese e quello tedesco che si stanno muovendo concretamente per prendere il centrocampista arrivato in Italia nell'inverno del 2022, ma che dopo i primi mesi convincenti non è rientrato nei piani di Massimiliano Allegri che non lo ha incluso nel suo progetto.