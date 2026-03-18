Dopo Zaccagni la Nazionale in ansia per Tonali: esce per infortunio in Champions
Problemi per Sandro Tonali in Barcellona-Newcastle: sul punteggio di 4-2 per i blaugrana, l'ex centrocampista del Milan ha alzato bandiera bianca dopo un contrasto, venendo sostituito da Willock. Da capire l'entità del problema riportato da Tonali, che si toccava dolorante la coscia sinistra, possibile un problema muscolare per lui.
Una notizia che lascia con il fiato sospeso anche la Nazionale Italiana, che già deve fare i conti con lo stop di Zaccagni in ottica playoff. Tonali ha lasciato il campo scortato dallo staff medico e zoppicante, dopo essere stato soccorso.
Intanto il Barcellona dilaga. Pochi minuti prima dello stop di Tonali infatti Fermin Lopez aveva siglato il 4-2, mentre subito dopo la sua sostituzione è arrivato il quinto gol a firma di Lewandowski, con ancora più di mezz'ora da giocare.