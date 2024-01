Ufficiale Ecco il primo colpo del Napoli: De Laurentiis annuncia l'arrivo di Mazzocchi

vedi letture

Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore del Napoli. E come capita sempre coi nuovi acquisti azzurri, l'ufficialità arriva tramite il profilo Twitter di Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Pasquale!", il messaggio del numero uno del club campione d'Italia.

Il classe '95, che ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart a Roma, diventa così il primo colpo ufficiale del Napoli in questa sessione di mercato invernale, in attesa delle altre annunciate operazioni in entrata. Nelle scorse ore il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato l'accordo con la Salernitana per il cartellino dell'esterno, che da parte sua ha sempre spinto per andare a giocare al Maradona.

L'operazione, definita nei dettagli nei giorni scorsi, è stata impostata sulla base dell'acquisto a titolo definitivo col Napoli che ha versato nelle casse granata una cifra di circa 3 milioni di euro più bonus futuri legati al rendimento del giocatore e agli obiettivi di squadra. Il Napoli e l'entourage del calciatore, intanto, hanno definito i dettagli riguardanti il nuovo contratto che il classe '95 ha firmato con gli azzurri: Mazzocchi ha messo nero su bianco un contratto di 3 anni e mezzo, quindi con scadenza nel giugno del 2027.