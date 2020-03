Emergenza Coronavirus, il bollettino odierno: 2.470 nuovi casi, mancano Puglia e Trento

Consueto appuntamento con il bollettino odierno, diramato in occasione della conferenza stampa odierna da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi si registrano anzitutto 414 guariti, che portano il numero totale a 2.749. I nuovi casi positivi di contagio da COVID-19 sono 2.470: un numero più basso rispetto a ieri anche se, come evidenziato dallo stesso Borrelli, non sono pervenuti i dati della Puglia e della provincia autonoma di Trento. Borrelli, che poi ha invitato tutti a donare il sangue, ha indicato in 23.073 il numero dei soggetti attualmente positivi, di cui 10.197 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 1.851 in terapia intensiva. I decessi, come sempre in attesa di conferma dall'ISS circa il nesso causale, sono stati 349.