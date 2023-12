Empoli, per la Lazio fuori Bereszynski e in dubbio Caputo. Si scalda però Baldanzi

vedi letture

L'Empoli, prossima sfidante della Lazio in campionato, oggi ha svolto una sessione di allenamento in vista della partita di venerdì alle 18.30, contro gli uomini di Maurizio Sarri. Stando a quanto riporta Empoli Channel, i due infortunati Francesco Caputo e Bartosz Bereszynski si sono allenati a parte. Per il terzino polacco, dopo il Lecce, gli esami avevano evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per lui il rientro è già programmato per i primi giorni del 2024.

Per Caputo invece non è ancora detta l'ultima parola, ma a due giorni dal match contro la Lazio, il fatto che lavori ancora a parte fa pensare che il suo recupero sia difficile e comunque rischiodo. Per questo, uno tra Shpendi e Destro sono pronti a sostituirlo, col primo in vantaggio dopo essere partito da titolare già nell'ultima sfida persa contro il Torino dello scorso weekend.

Al contrario il talento Tommaso Baldanzi si sta allenando sempre in gruppo e potrebbe tornare titolare per provare ad aiutare gli azzurri nel loro male di gol: sarà solo una scelta di tipo tecnica quella di mister Andreazzoli se lanciarlo dal primo minuto già da venerdì. Oggi e domani le sedute sono a porte chiuse.