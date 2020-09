esclusiva Stendardo: "Lazio, buon mercato. Servono alternative e spero Acerbi resti a lungo"

Guglielmo Stendardo approva per adesso il mercato della Lazio. L'ex difensore biancocelste giudica positivamente gli innesti di Muriqi e Fares. "Buoni acquisti che si inseriscono in un telaio collaudato e già competitivo - dice a TMW - del resto lo si è visto anche l'anno scorso: la Lazio giocando un bel calcio e guidata bene da Inzaghi, ha saputo mettere a lungo in difficoltà la Juventus. Ciò che deve fare adesso la Lazio è cercare di avere delle maggiori alternative. Alla fine l'anno scorso ha pagato la panchina un po' corta".

Veniamo al caso Acerbi e ai dubbi emersi sul prolungamento del contratto

"Da fuori non conosco a fondo la vicenda ma posso dire conoscendo bene Acerbi che si tratta di un ragazzo serio, che non salta un allenamento. E' sempre disponibile, ha giocato tutte le partite e lo ha fatto anche quando non era al 100%. La Lazio sa perfettamente qual è il suo valore e io spero che resti a lungo".

In generale adesso di quali rinforzi ha bisogno la Lazio?

"Premesso che la società sa bene cosa fare, ho sempre detto che in una Lazio già competitiva l'importante è poter aggiungere in ogni reparto un tassello di qualità. Quando dico giocatori importanti mi riferisco a pedine che possano alzare il livello qualitativo della squadra e che possano essere un valore aggiunto. Ma è pur vero che è dura trovarne di migliori di quelli che ci sono tra i titolari della Lazio e allora vanno trovate delle buone alternative".