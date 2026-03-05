Fabregas e le chance europee del Como: "Quello che mi interessa davvero è costruire"
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Serie A contro il Cagliari in programma sabato pomeriggio sul campo di casa della formazione di Fabio Pisacane, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche delle ambizioni europee del club lariano in questa parte finale di stagione:
"Se me lo aspettavo ad inizio stagione? Io non mi aspetto niente a inizio stagione. Voglio solo trovare la migliore condizione e il contesto giusto. Nel secondo step si devono provare cose, magari anche perdere punti e sbagliare, cose che nel futuro si rivedono e si dice 'ricordatevi'. Così un allenatore e uno staff può costruire qualcosa di importante.
Da Cunha recupera bene ad esempio, con Sergi Roberto non me la gioco ogni 3 giorni, non lo voglio perdere e ha dimostrato di trovare delle difficoltà a livello di infortunio. Per queste ultime 11 partite di campionato spero di andare a lottare per i tre punti".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.