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Non si arresta la Roma Femminile: accordo triennale con la centrocampista Doms
Dopo il tris di acquisti maturato nella giornata di ieri, non di ferma il mercato della Roma Femminile, che questa mattina ha annunciato l'accordo con la centrocampista Maya Doms, che ha sottoscritto un accordo triennale - valido quindi fino al 30 giugno 2029 - con la compagine capitolina.
Di seguito, la nota del club:
"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Maya Doms.
Maya è una centrocampista che inizia la sua carriera a Stanford per poi essere selezionata dalle Bay FC nel Draft del 2024 della NWSL.
Dopo una stagione negli Stati Uniti si trasferisce a Sassuolo dove nella stagione 2025/26 raggiunge le 25 presenze segnando un gol.
Doms ha firmato un contratto con il Club fino al 2029.
Benvenuta alla Roma, Maya!".
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