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La Roma Femminile punta su Vergani: accordo quadriennale con il difensore
Non si fermano gli annunci in casa Roma Femminile, con il secondo di giornata che riguarda Bianca Vergani, nuovo volto della Roma: il difensore, classe 2002, ha firmato un accordo quadriennale con il club.
Questa la nota, arrivata dopo quella relativa a Maya Doms:
"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Bianca Vergani
Il difensore classe 2002 arriva alla Roma dopo aver indossato le maglie di Inter, Verona e Napoli raggiungendo 17 presenze in Serie A.
Vergani ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e indosserà la maglia numero 32.
Benvenuta alla Roma, Bianca!".
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