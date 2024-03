Finalmente i 3 punti: la Lazio cancella Sarri e polemiche, 3-2 a Frosinone nel segno di Taty

Al termine della settimana più complicata della sua storia recente, la Lazio ritrova il successo e pone fine a un periodo negativo con tre sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione dalla Champions League. Proprio nei giorni dell'addio di Sarri, i biancocelesti ritrovano i tre punti, ribaltando il Frosinone con Zaccagni e la doppietta di Castellanos. A Di Francesco non bastano i gol di Lirola e Cheddira. Martusciello vince l'unica partita da allenatore in prima della Lazio, visto che da lunedì toccherà a Tudor raccogliere l'eredità di Sarri.

Il Frosinone passa meritatamente

Sicuramente migliore l'approccio del Frosinone che quello della Lazio, evidentemente turbata per una delle settimane più complicate della sua storia recente. Dopo sei minuti Cheddira sfiora il vantaggio con un colpo di testa, ma è questione di poco perché di minuti ne passano altri sette e i ciociari passano davvero, meritatamente, con un'azione corale bellissima, finalizzata dai due terzini: cross di Zortea, Lirola arriva sul secondo palo a chiudere di testa, spedendo la sfera sul secondo palo e senza dare scampo al quasi esordiente Mandas.

Lazio, sveglia nel finale ed è 1-1

Per oltre mezzora di gioco c'è praticamente una sola squadra in campo, quella di casa, e lo Stirpe applaude, sognando il secondo gol. Ci va vicino ancora Cheddira, due volte, e poi pure Gelli. Poi, all'improvviso, si sveglia la Lazio e alla prima occasione buona trova il pari: scarico di Felipe Anderson per Guendouzi a destra, cross al bacio per il taglio sul primo palo di Zaccagni, che in girata fa 1-1. E da quel momento i biancocelesti si fanno preferire, sfiorando l'incredibile 2-1 con Immobile a pochi minuti dall'intervallo. Lirola, dall'altro lato, va a un passo dalla doppietta, centrando solo l'esterno della rete. Il duplice fischio poi arriva, è parità.

Fuori Immobile, dentro 'Taty' e cambia tutto

Nella ripresa la Lazio è orfana di Pellegrini, rimasto negli spogliatoio per un problema alla caviglia. Il Frosinone per il primo scampolo ha un appiglio migliore, come nel primo tempo, ma quando Martusciello decide di sostituire Immobile con Castellanos cambia la partita. Al primo pallone toccato 'Taty' realizza il 2-1, di testa, sfruttando una palla inattiva battuta da Luis Alberto. Cinque minuti dopo, al terzo pallone toccato stavolta, l'argentino si ripete, fa doppietta (tre gol al Frosinone tra andata e ritorno) con un tap-in facile facile a risolvere una mischia e scaccia definitivamente i fantasmi.

Cheddira in rovesciata, ma è rimonta a metà

La squadra di Di Francesco si sbriciola in pochi minuti, ma prova a tenerla viva il suo centravanti: Cheddira risolve un'altra mischia, stavolta nell'area della Lazio, con una rovesciata da distanza ravvicinata che non dà margini di intervento a Mandas. E' il gol del 2-3 e il Frosinone sembra tornare in partita così. Ma nel finale più che una partita diventa una corrida e, oltre a un super-intervento di Turati su Luis Alberto, succede poco o nulla. La Lazio la porta a casa e rilancia le sue ambizioni di Europa al termine di una settimana complicatissima.