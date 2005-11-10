Ufficiale Fiorentina, addio Beltran: l'argentino ha firmato col River Plate

Lucas Beltran lascia la Fiorentina e la Serie A e torna a casa, in quel River Plate che lo aveva lanciato nel grande calcio. L'attaccante argentino, fa sapere il club di Buenos Aires, ha appena firmato il suo nuovo contratto.

Dopo alcuni giorni di riflessione in cui non sono mancati i dubbi, il classe 2001 ha deciso di tornare al River Plate che aveva precedentemente trovato l'accordo economico con la Fiorentina per il suo cartellino. L'operazione è stata chiusa sulla base di 7 milioni di euro a cui si aggiungerà il 50% dell'eventuale futura rivendita.