Beltran saluta la Fiorentina: "Vissuti momenti indimenticabili e altri più difficili"

Lucas Beltran, sui propri canali Instagram, ha salutato la Fiorentina dopo l'annuncio ufficiale della sua cessione al River Plate: “È arrivato il momento di salutarci. Voglio ringraziarvi per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto sentire come a casa e per avermi aiutato a crescere come persona e come calciatore. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e anche altri più difficili, ma sempre con la consapevolezza di aver dato tutto in campo.

Grazie al Presidente Rocco e alla sua famiglia, a Joe Barone e alla sua famiglia, e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere la Fiorentina sempre più grande. Grazie a tutti i miei compagni di questi anni, che sono stati come una famiglia, e a tutto lo staff medico, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella quotidianità. Grazie Firenze, da oggi sarò un tifoso in più come voi, vi auguro il meglio, sempre.”