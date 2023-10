Fiorentina, Brekalo: "Ora mi diverto di nuovo a giocare a calcio. Firenze ottima scelta"

A pochi giorni dal suo primo gol in viola, l'esterno della Fiorentina Josip Brekalo ha parlato a Germanijak direttamente dal ritiro con la sua Croazia: "Sono veramente felice per aver segnato e per aver dato il mio apporto alla squadra, battendo il Napoli e arrivando in Nazionale con più motivazioni. Fiorentina? Col senno di poi è stata un'ottima scelta, mi trovo bene a Firenze anche se mi ci è voluto un po' di tempo per recuperare la forma e ambientarmi in una squadra che gioca ogni tre giorni. Tutto si è evoluto per il meglio, ora mi diverto di nuovo a giocare a calcio".

