TMW Brekalo poteva tornare in Italia a gennaio: c'era l'offerta della Samp, il retroscena

L'avventura al Real Oviedo di un ex volto della Serie A è durata appena sei mesi. Ovviamente parliamo di Josip Brekalo, con un passato al Torino prima e alla Fiorentina poi, parentesi viola chiusa definitivamente la scorsa estate con proprio con il passaggio nel club spagnolo. Firmato da parametro zero un contratto importante fino al 30 giugno 2027, in realtà ha trovato meno spazio di quanto si aspettasse inizialmente.

Cinquantasei minuti in Coppa del Re e un gol, l'unico con la maglia dell'Oviedo, subito eliminato al primo turno contro l'Ourense. Mentre ne LaLiga l'esterno d'attacco croato è rimasto a digiuno nelle 14 sue apparizioni, con appena 6 occasioni da titolare. Per un totale di 539 minuti complessivi. Nella testa di Brekalo però frullavano altri desideri di impiego da parte dell'allenatore di Guillermo Almada, per questo ha sfruttato la finestra di mercato invernale per salutare la Spagna.

A nuovo anno, nel febbraio del 2026, ha scelto di ripartire dalla Serie B tedesca con un contratto di sei mesi più opzione di rinnovo per un anno con l'Hertha Berlino. Eppure, secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb il croato classe ''98 era stato corteggiato anche dalla Sampdoria. Il club di Serie B, attualmente quattordicesimo in classifica, aveva offerto a gennaio un contratto fino al termine della stagione e in caso di promozione avrebbero riparlato insieme del futuro.

Ma Brekalo ha optato per una soluzione differente, voleva provare qualcosa di nuovo nella sua carriera. Da qui la preferenza data all'Hertha Berlino, al momento in sesta posizione nella seconda divisione tedesca. Era emerso dalla stampa balcanica dell'interessamento dei polacchi dello Jagiellonia, squadra che peraltro la Fiorentina ha affrontato ed eliminato in Conference League.