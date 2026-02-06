L'ex Fiorentina Brekalo ad un passo dalla Jagiellonia: avrebbe affrontato i Viola in Conference

Dopo appena sei mesi al Real Oviedo, Josip Brekalo in questo inizio di 2026 ha scelto di ripartire dalla Germania ed in particolare dall'Hertha Berlino. L’esterno croato classe 1998, però, stando alla stampa balcanica è stato a lungo vicino ad un altro club: lo Jagiellonia Białystok

Il club polacco aveva deciso di puntare sul calciatore cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria per sostituire Oskar Pietuszewski, classe 2008 ceduto al Porto per 12 milioni di euro. L’accordo fra le parti è stato vicino, anche perché il Real Oviedo era disposto a liberarlo a parametro zero nonostante un contratto ancora in essere.

L’operazione, però, non si è concretizzata a causa dell’inserimento dell’Hertha BSC.

Un particolare "curioso" su questa mancata operazione? Qualora Brekalo avesse firmato per lo Jagiellonia avrebbe incontrato nel playoff di Conference League quella Fiorentina con la quale ha chiuso la sua esperienza italiana l'estate scorsa.