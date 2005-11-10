Ufficiale Hertha, rinnovo per una vecchia conoscenza della Serie A: Brekalo firma fino al 2028

Josip Brekalo continuerà a vestire la maglia dell'Hertha Berlino. Il club della capitale tedesca ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'esterno offensivo croato fino al 2028, premiando l'impatto avuto dal giocatore fin dal suo arrivo durante l'ultima finestra di mercato invernale.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Benjamin Weber, che ha sottolineato l'importanza di Brekalo all'interno del progetto: "Josip si è identificato fin da subito con l'Hertha dopo il suo arrivo a Berlino nello scorso inverno. È diventato immediatamente un elemento fondamentale sia nel nostro gioco che all'interno dello spogliatoio. Siamo molto felici che abbia scelto di legarsi al club anche per il futuro e siamo certi di poter continuare a contare sulla sua esperienza e sul suo fiuto per il gol".

Entusiasta anche lo stesso Brekalo, che ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno all'Hertha e sono convinto di essere nel posto giusto. Davanti a noi c'è un periodo entusiasmante e sono felice di poter contribuire a costruirlo". Il 28enne ex Fiorentina e Torino era arrivato a Berlino dal Real Oviedo, militante nella Liga spagnola, negli ultimi giorni del mercato invernale. Nei suoi primi sei mesi con l'Hertha ha collezionato 12 presenze ufficiali, mettendo a segno tre reti e servendo due assist.

Per Brekalo si tratta della terza esperienza in Germania dopo quelle con Wolfsburg e Stoccarda, club nei quali ha militato tra il 2016 e il 2023. Nel corso della sua carriera il nazionale croato, che vanta 35 presenze con la selezione maggiore, ha giocato anche nel massimo campionato croato, in Serie A, nella Süper Lig turca e nelle competizioni UEFA.