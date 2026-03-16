Fiorentina, Brescianini dopo l'intervallo: "Dobbiamo trovare gli spazi per fargli male"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro la Cremonese.
Cosa dovete fare nel secondo tempo?
"Dobbiamo portare palla nella loro metà campo e gestirla, per trovare gli spazi per fargli male".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Chelsea, comunicato dopo le sanzioni imposte dalla Premier League: "Accettiamo i termini dell'accordo"
Leao ad Allegri: "Ma tienimi dentro altri 20 minuti". E Tare non la prende bene: "Ma guarda che fa…"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile