Live TMW Fiorentina, Brescianini: "Volevamo onorare la maglia e siamo felici"

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al termine della sfida vinta contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del centrocampista

La salvezza ottenuta la scorsa settimana vi ha aiutato?

"Si hai detto bene perché venivamo da una stagione con tanta pressione. In settimana abbiamo preparato benissimo la partita e forse la Juve aveva più pressione. Noi abbiamo cercato di onorare la maglia e siamo felici".

Ora state meglio tra voi?

"È un mix di cose perché ogni partita vinta o persa è stata una lezione per noi. A Roma eravamo partita bene poi abbiamo preso gol. Oggi il mister ci ha chiesto di stare lucidi e compatti nei primi minuti, abbiamo messo in campo tutte le cose preparate in settimana".

Ora sei ufficialmente un giocatore della Fiorentina...

"Non ho ancora parlato con il direttore. Poi ci sarà il tempo e il modo di parlare del progetto".

La Fiorentina può alzare il livello?

"Deve imporsi di alzare il livello. Questa stagione è servita da lezione e non deve più capitare perchè la Fiorentina merita di stare in alto. noi ce la metteremo tutta per rendere felici i tifosi, la società, noi stessi e onorare sempre la maglia".

Come mai giocate meglio contro le grandi?

"Quando giochi con le grandi ha motivazioni in più e sai che non puoi sbagliare neanche un centimetro. Ma dipende di partita in partita. Abbiamo fatto partite anche contro squadre di bassa classifica in cui abbiamo mostrato il nostro valore. Si gioca anche sugli spazi che lasciano gli avversari e in base alle nostre caratteristiche".