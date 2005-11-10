TMW Fiorentina a caccia di esterni: torna di moda l'argentino dell'Inter Miami Mateo Silvetti

Nel 4-3-3 di Fabio Grosso in questo momento la Fiorentina ha un grosso problema per quanto riguarda le corsie laterali dell'attacco, dove per il momento di esterni di ruolo in rosa ce ne sono due: Jack Harrison e Manor Solomon, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno e il cui riscatto è in bilico.

Per questo motivo i viola starebbero scandagliando il mercato alla ricerca di alcuni profili che possano andare a rifornire una zona di campo sguarnita ed è in questo contesto che potrebbe tornare di moda un nome già cercato lo scorso inverno.

Si tratta di Mateo Silvetti, ala sinistra classe 2006 argentina che gioca in MLS, nello specifico nell'Inter Miami di Lionel Messi e che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb sarebbe tornato in orbita dei viola. Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato diverse stagioni al Newell’s (nelle giovanili e poi in prima squadra) prima di arrivare nel club della Florida, dove finora ha messo a referto 21 partite impreziosite da 5 reti e altrettanti assist.