Sulle orme di Messi. Mateo Silvetti esalta l'Argentina U20: "Abbiamo meritato la finale"

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Colombia a Santiago, che ha sancito la qualificazione dell’Argentina alla finale del Mondiale Under-20 in corso in Cile, il protagonista del gol decisivo, Mateo Silvetti, ha parlato ai media sottolineando il valore della squadra.

"Questo gruppo lo ha cercato e lo merita. Nessun avversario è facile e lo abbiamo saputo gestire. Siamo meritevoli della finale", ha dichiarato l’attaccante, tra i principali realizzatori della squadra. Silvetti ha anche commentato il suo ruolo entrando dalla panchina: "L’Argentina è un paese molto ricco di giocatori. Sia gli undici titolari sia chi parte dalla panchina hanno le qualità necessarie per contribuire".

Nella finale, l'Albiceleste affronterà il Marocco, che ha eliminato la Francia ai rigori. L’appuntamento rappresenta un momento storico per entrambe le nazionali e promette grande spettacolo, con i giovani argentini pronti a inseguire il titolo mondiale dopo una prestazione convincente in semifinale. Silvetti, classe 2006 pagato 4,5 milioni in estate dall'Inter Miami, spera di regalare una gioia anche al suo compagno di squadra Lionel Messi.