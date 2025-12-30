Fiorentina a caccia di esterni offensivi: spunta anche il nome di Silvetti dell'Inter Miami

C'è aria di rifondazione a gennaio per la Fiorentina, reduce dall'ennesimo ko in campionato (a Parma) e alle prese con una situazione drammatica in classifica con l'ultimo posto in solitaria. Per questo, con l'imminente arrivo in dirigenza di Fabio Paratici, cominciano circolare i primi nomi per il mercato di gennaio: da Rodrigo Becao del Fenerbahce (ex Udinese) fino a Diego Coppola, che sarebbe pronto a rientrare in Serie A dopo aver lasciato l'Hellas Verona in estate per tentare un'avventura al Brighton in cui però ha goduto di meno spazio di quanto pensasse di poter raccogliere. Il nome più caldo allo stato attuale per la trequarti è invece quello di Lazar Samardzic, non del tutto al centro del progetto Atalanta e per il quale si sono fatte già avanti diverse realtà di recente.

Ma non solo. La Fiorentina sta cercando anche degli esterni offensivi e in questo senso - secondo Sky Sport - un nome che piace è quello di Mateo Silvetti, attaccante che attualmente veste la maglia dell’Inter Miami. Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato diverse stagioni al Newell’s (nelle giovanili e poi in prima squadra) prima di arrivare nel club di Leo Messi.