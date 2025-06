Ufficiale Picerno, arriva a titolo definitivo il terzino classe 2004 Marco Perri dalla Sambiase

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Marco Perri, terzino destro proveniente dal Sambiase.

Classe 2004, Perri arriva in rossoblù dopo una stagione da protagonista nel massimo campionato dilettantistico, chiusa con 30 presenze e una rete all’attivo. Un rendimento costante e in crescita che ha attirato l’attenzione dei direttori Greco e Franzese, sempre attenti a valorizzare giovani profili di prospettiva.

«Marco rappresenta perfettamente la linea che vogliamo seguire: abbassare l’età media della rosa e investire su talenti che abbiano fame, qualità e margini di crescita» – ha commentato il Direttore Generale Greco. – «Andare a pescare nei campionati inferiori ci permette di scoprire ragazzi che possono esplodere in una realtà ambiziosa come la nostra. Perri è uno di questi: ha fatto benissimo in Serie D e siamo convinti che possa fare il salto anche in Serie C».