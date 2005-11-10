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Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Paz stravince il duello con Mastantuono, De Gea è un colabrodo

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 17:10Serie A
18.10.2026 17:10Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Liberali e Nico Paz aprono, Douvikas chiude. Nel mezzo il gol di Pongracic che illude i viola. Fiorentina-Como termina 1-3 al Franchi

Le pagelle della Fiorentina

(di Niccolò Righi)

De Gea 4 - Rimane a guardare entrambi i gol del Como ma la sensazione è che potesse fare pochissimo in entrambe le occasioni. Nel momento migliore dei viola, però, si rende colpevole dell’ennesima papera stagionale che spenge il Franchi e le speranze della squadra. La Fiorentina ha un serissimo problema tra i pali.

Jimenez 6,5 - Quando si alza il livello lui non si lascia intimorire. Fa a sportellate con mezza squadra del Como e sgasa sulla destra, concludendo tra gli applausi.
Dal 70’ Dodo 6 - Ingresso piuttosto pimpante, sicuramente il migliore tra quelli entrati dalla panchina.

Dragusin 5 - La difesa lo lascia colpevolmente solo, in isolamento, al momento del gol di Douvikas, lui però non singola oppone resistenza al greco che con il tris chiude il match.

Pongracic 6 - Torna titolare in Serie A dopo quasi due mesi e nel momento di maggior difficoltà dei viola mette la zampona nella rete - la prima in campionato - che riapre il match. Pochi minuti dopo troverebbe anche il pari che fa esplodere il Franchi ma le linee tracciate a mano (per mal funzionamento del VAR) da Lissone rilevano il fuorigioco

Viery 5 - Adattato in un ruolo e sollecitato allo stress delle folate offensive del Como, in ritardi sullo stacco di Nico Paz che porta i lariani sullo 0-2.
Dal 64’ Valdepenas 6 - Confeziona un cioccolatino per Njie che lo svedese spreca da ottima posizione.

Ndour 5,5 - Deve prendere ancora le misure con il nuovo ruolo di mediano e finisce con il farsi imbucare dalle sferzate avversarie in più di un’occasione.
Dal 79’ Beto SV

Fagioli 5,5 - In mezzo ai palleggiatori di Fabregas giganteggia per lunghi tratti di gara ma l’errore nel primo tempo sullo 0-0 è pesantissimo e pesa ai fini del match.

Mastantuono 5,5 - Inizia in ombra poi nel momento del bisogno prova a prendersi la squadra sulle spalle. Suo l’assist per la rete di Pongracic, ma è troppo poco. Se doveva esserci la sfida con Nico Paz per la diez dell’Argentina, allora c’è un chiaro vincitore.
Dal 70’ Brescianini 6 - Entra a risultato acquisito, prova a scuotere la squadra ma è troppo tardi.

Gonçalves 5,5 - Finché il fisico lo sorregge inventa un paio di assist che mandano in porta Njie e Fagioli. Il problema è che i cilindri sono solo due e questi si esauriscono abbastanza in fretta.
Dal 64’ Gnonto 5,5 - Si vede che avrebbe voglia di dare mano alla squadra ma finisce col fare più errori che soluzioni.

Njie 5 - Tanto, tantissimo, fumo e poco, pochissimo, arrosto. Dai suoi piedi partono alcune delle azioni più pericolose dei viola ma spesso è lo svedese stesso a disinnescarsi. Grave l’errore di testa nella ripresa che avrebbe potuto regalare gli ultimi assalti.

Pellegrino 5,5 - Fa a sportellate come un pazzo con i vari Ramon e Kempf ma l’unica palla interessante che Mastantuono gli recapita si lascia anticipare dal (perfetto) intervento dello spagnolo. Va bene la voglia, ma non basta.

Paolo Vanoli 5,5 - Schiera a sorpresa Goncalves dal primo minuto e la mossa sembra pagare dato che la Fiorentina ha almeno tre palle gol nitidissime che non riesce a sfruttare. Il piano gara c’è, il problema è che questa Fiorentina continua ad essere un colabrodo. Urgono correttivi perché la classifica inizia a rievocare fantasmi del recente passato che il Franchi sperava di aver esorcizzato.

Le pagelle del Como

(di Giuseppe Lenoci)

Butez 6,5 - Non può nulla sulla conclusione di Pongracic nel primo tempo. Ingaggia un duello a distanza con Fagioli e lo vince.

Smolcic 6 - Scelto a sorpresa per sostituire l'infortunato dell'ultima ora Couto, il terzino è attentissimo in fase di copertura.

Kempf 7 - Il recupero nel primo tempo su Njie è la fotografia del suo match. Non sbaglia praticamente mai nulla, annullando Pellegrino prima e Beto poi.

Chalobah sv La sua gara dura meno di un quarto d'ora per un problema di natura muscolare.
Dal 14' Ramon 7 - Il centrale entra a freddo e trova subito le misure per contenere l'attacco avversario. Neanche il giallo lo condiziona e la chiusura sul finale è la firma ad un match perfetto.

Valle 6 - In difficoltà nella marcatura di Mastantuono, dove rimedia anche un giallo, è protagonista però davanti con l'assist per Nico Paz.
Dal 46' Kaiki 6 - Ingresso con la giusta cattiveria agonistica per il terzino, abile a non farsi anticipare dagli avversari.

Da Cunha 6,5 - Il centrocampista firma la sua classica partita con il mix di sostanza ed eleganza: le sue geometrie illuminano il Franchi.
Dall'83' Ricci sv

Milla 6 - Si vede meno del compagno di reparto ma è comunque utile per tenere l'equilibrio dei suoi.

Liberali 7 - Festeggia la prima da titolare con un gol da vedere e rivedere. Fabregas lo elogia nel pre-partita, stimolandolo a mostrare quanto è nelle sue corde: lui risponde presente.
Dall'83' Kambwala sv

Paz 8 - Il trequartista sta affinando anche altre qualità per ora nascoste: il colpo di testa è da bomber vero. Nella ripresa firma l'assist per il gol di Douvikas, mostrando ancora di essere il 10 da attenzionare nel campionato di Serie A.
Dal 62' Perrone 6 - Entra in un momento complicato ma la sua qualità è fondamentale per la vittoria dei suoi.

Caqueret 6 - Serve necessariamente equilibrio davanti e il suo compito lo esegue alla perfezione, non disdegnando inserimenti importanti.

Douvikas 7 - Dopo una prima parte non semplicissima, il bomber alla prima occasione utile buca le mani di De Gea con un tiro potente.

Allenatore: Fabregas 7,5 - Ancora una volta il tecnico è chiamato a delle soluzioni di emergenza, come Couto nell'intervallo o Chalobah dopo 10 minuti, ma risponde come al solito presente. Regala una maglia da titolare a Liberali e lui risponde con un gol. I cambi sono giusti e il cambio modulo, nel finale di tempo, garantisce pochissima sofferenza. Il Como sta diventando una grande e il suo allenatore cresce di pari passo.

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