Fiorentina, Comuzzo spera: "Sarebbe bello portare a casa la Conference League "

La Fiorentina strappa tre punti che sanno di aria fresca a Verona, al termine di una partita sofferta e nella quale i viola hanno rischiato molto. Parlando ai canali ufficiali del club viola, il difensore Pietro Comuzzo ha spiegato: "Tre punti fondamentali, anche per la sconfitta del Cagliari nel pomeriggio e per tutta la situazione. Portare a casa i tre punti era davvero la cosa più importante, lo abbiamo fatto soffrendo, ma da squadra. Siamo riusciti a trovare il vantaggio e lì siamo stati lucidi e bravi a portare via la vittoria".

La Fiorentina ha saputo soffrire.

"Sì, siamo stati bravi a saperlo fare, loro hanno avuto parecchie occasioni, ma siamo stati come dentro al carro armato, come ha detto il direttore. Questi tre punti sono il regalo più bello per Pasqua che ci potessimo fare".

Hai giocato a destra.

"L'ho detto dall'inizio che gioco ovunque al massimo, dove serve, oggi sono arrivato ad un certo punto in cui non ce la facevo più, ma ho dato tutto perché la squadra viene prima di tutto".

Hai ben figurato anche con l'Under 21 dopo la delusione della Nazionale maggiore con la Bosnia.

"L'Under 21 ci ha fatto prendere una boccata d'aria, tornando qui con la vofglia di dare il massimo per uscire da una situazione nella quale ci troviamo da inizio campionato. Piano piano ne stiamo uscendo, ma noi tutti pensiamo a non staccare la spina perché non ne siamo fuori, è un attimo tornare giù".

Ora la Confercence.

Ora possiamo pensare alla Conference con tranquillità, contro una squadra forte. Daremo tutto per arrivare fino in fondo, certo che sarebbe bello portare a casa un trofeo. Ora andiamo a Londra cercando di fare la nos".