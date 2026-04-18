La triste storia di Comuzzo: "La perdita della mamma mi ha cambiato la vita, ma la sento con me"

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina. il difensore Pietro Comuzzo si è raccontato a 360° tra passato, presente e futuro. Questo un suo ricordo dell'infanzia da aspirante calciatore:

"Il me bambino amava giocare, era molto vivace, adesso invece preferisco stare nei miei spazi, con la mia ragazza e la mia famiglia. L'affetto non manca, mi piace fare qualsiasi attività e avere fratelli e sorelle in famiglia è stata una cosa bellissima".

Comuzzo ha anche dedicato un pensiero a sua madre, purtroppo scomparsa premutaramente pochi anni fa: "Mi dava sempre la forza di continuare, anche senza parlare troppo. Quando succede una cosa del genere ti cambia proprio la vita. Ti serve la forza di tirarsi su. Adesso vivo le cose in maniera più felice e serena, come se fossero le ultime. Meglio godersi le cose fino in fondo. Io non voglio dare nulla per scontato, per questo non faccio programmi nel mio futuro. La forza che hanno avuto i miei genitori in quel periodo mi spinge a fare le cose in maniera migliore in questo periodo. Mia mamma la sento con me ogni giorno, ogni tanto ci parlo pure. Mi porto dietro tanti ricordi. Il mio esordio è arrivato dopo il compleanno di mia Mamma, qualche legame c'è ancora".