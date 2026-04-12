Fiorentina, con la Lazio può tornare Solomon. Pessimismo sui recuperi di Kean e Parisi
In casa Fiorentina è giornata di vigilia per un match, quello contro la Lazio in programma domani sera al Franchi, che potrebbe permettere ai viola di archiviare la delusione raccolta a Londra in Conference League e mettere in cantiere gli ultimi punti che restano a centrare la salvezza.
Anche per la gara di domani, però, continua l'emergenza per Paolo Vanoli, che oltre a fare i conti con diversi acciacchi dovrà rinunciare agli squalificati Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. Per quanto riguarda gli infortunati, invece, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, potrebbe rivedersi Manor Solomon, fuori dallo scorso 26 febbraio dopo un problema muscolare accusato nella gara contro lo Jagiellonia e dopo una ricaduta accusata durante la pausa di fine marzo.
C'è pessimismo, invece, sui recuperi di Moise Kean e Fabiano Parisi, i quali stanno smaltendo rispettivamente la solita infiammazione alla tibia per quanto riguarda il numero 20, e una botta rimediata contro l'Inter per il terzino. Queste ore che separano la Fiorentina dal match saranno fondamentali per provare a recuperare almeno uno dei due, ma al momento le sensazioni non sono positive.