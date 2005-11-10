Fiorentina, De Gea è stato chiaro: accetterebbe solo l'offerta del Manchester United

Il futuro di David De Gea potrebbe essere ancora legato alla Fiorentina, ma dall'Inghilterra rimbalza un'indiscrezione destinata a far discutere. Secondo alcuni rumors provenienti oltremanica, il portiere spagnolo avrebbe infatti chiarito la propria posizione in vista delle prossime finestre di mercato: qualora dovesse lasciare Firenze, prenderebbe in considerazione soltanto un clamoroso ritorno al Manchester United.

De Gea, oggi 35enne, ha scritto pagine importanti della storia recente dei Red Devils. Arrivato nell'estate del 2011 dall'Atletico Madrid, è rimasto a Old Trafford per dodici stagioni, collezionando 545 presenze e conquistando numerosi trofei, tra cui una Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega e un'Europa League.

L'avventura inglese si è conclusa nel giugno del 2023, quando il contratto dell'estremo difensore è scaduto senza che arrivasse il rinnovo. Dopo oltre un anno da svincolato, nell'agosto del 2024 De Gea ha scelto la Fiorentina per rilanciare la propria carriera, tornando protagonista ad alti livelli in Serie A.

Nonostante l'interesse che potrebbe arrivare da altri club, l'ex nazionale spagnolo sarebbe dunque pronto a prendere in considerazione soltanto il richiamo dello United, il club con cui ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera.