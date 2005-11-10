Fiorentina, De Gea: "Abbiamo preso giocatori forti. Grosso? Gli piace il gioco offensivo"

Il portiere spagnolo fa un bilancio dei primi giorni di lavoro della nuova Fiorentina di Grosso, commentando anche la conferma della fascia da capitano.

Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta in amichevole contro il QPR dei suoi viola. Di seguito le dichiarazioni dell'estremo difensore spagnolo, raccolte da FirenzeViola.it.

Le parole di De Gea sul 3-2 a favore degli inglesi

"Loro erano più avanti di preparazione, noi abbiamo fatto solo 10 giorni di preparazione e con giocatori nuovi perciò procediamo passo dopo passo. Dobbiamo aspettare un po' ma mi piace quello che vedo. Al di là del risultato di oggi, sta nascendo una squadra forte ma come detto bisogna andare passo passo".

Sulla conferma della fascia: "Un giocatore come me si comporterebbe nello stesso modo anche da non capitano, ma con la fascia senti più responsabilità per una piazza importante come la Fiorentina, nell'anno del Centenario".

Sul nuovo mister Fabio Grosso: "Sono solo 10 giorni che ci alleniamo con lui, anche sulla parte atletica al momento, e dobbiamo migliorare in tanti dettagli. A Grosso piace il gioco offensivo".

Sul mercato: "Quando inizi una stagione le sensazioni sono positive, abbiamo preso giocatori forti ma dobbiamo fare un step in avanti anche perché è l'anno del Centenario".

Sul Mondiale vinto dalla sua Spagna: "È stato un Mondiale perfetto per la Spagna con tanti giocatori giovani, con un gioco incredibile e un solo gol preso. È stato bello vederla giocare".