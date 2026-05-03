Fiorentina, De Gea resta in bilico ma da Firenze assicurano: Paratici punta a tenerlo un altro anno
Il futuro di David De Gea resta uno dei temi più discussi in casa Fiorentina. A riaccendere il dibattito, come evidenzia il Corriere Fiorentino, non è tanto il lieve calo di rendimento tra autunno e inverno, quanto piuttosto il peso del suo ingaggio, superiore ai 3 milioni netti annui, che incide in modo significativo sui conti del club.
La società viola, infatti, si prepara a una stagione in cui le entrate saranno ridimensionate, rendendo necessario valutare con attenzione ogni investimento. A questo si aggiunge anche il fattore anagrafico: l’esperienza del portiere spagnolo rappresenta un valore, ma allo stesso tempo lo rende un’opportunità interessante sul mercato per chi è alla ricerca di un numero uno affidabile a condizioni vantaggiose.
Tra le squadre interessate viene citata la Juventus, che lo considererebbe un’alternativa nel caso in cui non si arrivasse a Alisson Becker, individuato come prima scelta. Nonostante le voci, l’ipotesi più concreta al momento resta la permanenza a Firenze. La dirigenza, con Fabio Paratici, sarebbe orientata a confermarlo almeno per un’altra stagione, puntando su di lui come punto di riferimento in una squadra destinata a cambiare profondamente e che avrà bisogno di certezze da cui ripartire.