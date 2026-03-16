Fiorentina devastante, in 7 minuti due reti alla Cremonese. Piccoli raddoppia al 32'
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Raddoppio della Fiorentina allo "Zini" al 32': sette minuti dopo la rete di Parisi, ecco il gol di Roberto Piccoli. Calcio verticale: Gosens trova il varco per il centravanti che taglia l'area ed elude la marcatura di Folino e Ceccherini, superando di sinistro Audero in uscita. Terzo gol in campionato per l'ex Cagliari: rotto il digiuno in A dopo due mesi.
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