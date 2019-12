© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova panchina per la Fiorentina. Con nuove possibili piste di mercato. In questo senso - riporta Sky Sport - il club viola è attivo per cercare rinforzi per gennaio è il nome caldo per il centrocampo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo, classe '93 che on sta trovando continuità in maglia neroverde con De Zerbi. Un giocatore che Iachini conosce bene, avendolo già allenato proprio al Sassuolo.