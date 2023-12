Fiorentina, fiato sospeso per Gonzalez. Lui sui social in stampelle: "Esagerando un pochino"

Il mondo della Fiorentina tiene il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Nicolas Gonzalez, uscito per infortunio durante la partita di Conference League di ieri sera sul campo del Ferencvaros per un problema ai flessori della coscia destra.

L'argentino intanto si fa vedere sorridente (ma in stampelle) sui social. Come mostra l'immagine, il calciatore argentino della Fiorentina ha scritto: "Esagerando un pochino", con un'emoji con un ghigno. Come riporta FirenzeViola.it, poco dopo pranzo si è presentato al Viola Park accompagnato da un autista, continuando a sfoderare il sorriso ma sempre sulle stampelle.