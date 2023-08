Fiorentina, giovedì il Rapid Vienna. Il tecnico Barisic: "Servirà attenzione e tanta pressione"

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Tirol, il tecnico del Rapid Vienna, Zoran Barisic, prossimo avversario della Fiorentina nel playoff di ritorno in Conference League, ha parlato ai microfoni dei media austriaci, tra cui Kurier.at, proiettandosi già alla sfida di Firenze. Ecco alcune delle sue parole: "Dovremo stare molto attenti, esercitando costantemente pressione e creare occasioni per segnare: questa è la nostra massima priorità. Continueremo a farlo anche a Firenze. Grull e Burgstaller sono partiti dalla panchina perché non erano al 100%: avremo bisogno anche di loro per avere successo a Firenze".

L'andata.

Proprio Grull, su calcio di rigore, ha regalato al Rapid Vienna un importantissimo successo nella sfida di andata e giovedì, al Franchi, la formazione di Vincenzo Italiano avrà bisogno di vincere con due gol di scarto per approdare alla fase a gironi di Conference League. Sfida non facile per la Fiorentina, che è reduce dal deludente pareggio contro il Lecce di ieri, quando in vantaggio di due reti all'intervallo non è riuscita a portare a casa i tre punti raggiunta dai salentini sul 2-2.