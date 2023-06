Fiorentina, il Real Madrid spinge per la cessione di Jovic: i Blancos hanno il 50% sulla rivendita

vedi letture

Secondo quanto riporta AS il Real Madrid potrebbe spingere per un'eventuale cessione di Luka Jovic, attaccante serbo della Fiorentina corteggiato dal Galatasary. I Blancos spingono per la cessione perché vantano il 50% sulla futura rivendita del giocatore e qualora andasse in porto l'affare fra i viola ed il club turco, il Real incasserebbe circa 4 milioni totalmente inaspettati fino a qualche giorno fa.