Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Rugani dal 1'. Sarri sorprende con Zaccagni
Manca poco ormai al fischio di inizio, alle ore 20:45, della sfida tra Fiorentina e Lazio, gara in programma al Franchi che chiuderà la 32^ giornata del campionato di Serie A. Tanti i cambi da una parte e dall’altra, con Paolo Vanoli e Maurizio Sarri che devono far fronte a diverse assenze. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Fabbian, Fazzini; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Pongracic, Deli, Cianciulli, Braschi, Puzzoli, Solomon.
Allenatore: Paolo Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Cataldi, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Vecchi e Zingarelli
IV Uomo: Perri
VAR: Paterna
A-VAR: Aureliano