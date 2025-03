Fiorentina, Marì: "Cerco di dare tranquillità ai compagni, qui per fare grandi cose"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Atalanta valido per la 30^ giornata di Serie A.

Cosa cambia se l'Atalanta gioca con un centravanti o con un falso nueve?

"Abbiamo provato tutto, l'Atalanta l'abbiamo incontrata tante volte. Mi adatto a quello che mi posso trovare davanti. L'Atalanta gioca uomo contro uomo, non sarà facile e per me non cambia nulla".

Quanto ti senti leader?

"Non mi piace dire leader, apporto la mia esperienza giocando da tanti anni. Cerco di dare tranquillità ai compagni, in certi momenti della gara la mia esperienza si deve sentire. Sono qua per fare grandi cose con la Fiorentina".