Fiorentina, Martinez Quarta: "Ho grandi aspettative per quello che verrà in futuro"

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato così in vista del nuovo anno: “Ci lascia un altro anno. Grazie per il costante sostegno e l'affetto. Voglio augurare a tutti un grande 2023 e che possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi. Lontano o vicino a compierli, momenti belli o brutti, non abbassare mai le braccia e non smettere mai di sognare. Ho molte aspettative per quello che verrà”.