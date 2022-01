Fiorentina, Nastasic: "Col Napoli partita pazzesca. Ora restiamo su in Serie A"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Matija Nastasic ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il successo per 5-2, ai supplementari, contro il Napoli agli ottavi di Coppa Italia: "E' stata una partita pazzesca. Penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo, abbiamo fatto un gol, ma alla fine sono successe due cose incredibili. Non abbiamo mollato ed anche nel secondo tempo, quando eravamo in 10, abbiamo giocato bene e vinto una dura partita contro il Napoli".

Avete però sempre reagito nonostante l'inferiorità.

"Sì. Dopo una sconfitta come quella di Torino non era facile venire qui e giocare una partita dura come quella contro il Napoli, ma abbiamo vinto ed era la cosa più importante".

Che sensazioni ha avuto nel tornare titolare dopo così tanto tempo?

"Ero contento di essere in campo e di poter aiutare i compagni. Per me erano buoni 90', adesso spero di continuare su questa strada".

La Coppa Italia è un obiettivo?

"La prossima partita è sempre la più importante per noi. Contro il Genoa in casa dovremo fare una prova di carattere e vincere per stare su in classifica".