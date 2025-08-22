Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nastasic riparte dalla Serie B araba: l'ex Fiorentina è un nuovo giocatore dell'Al-Ula

Nastasic riparte dalla Serie B araba: l'ex Fiorentina è un nuovo giocatore dell'Al-Ula
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 08:27Calcio estero
di Niccolò Righi

Era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Leganes ma ora Matija Nastasic è pronto a ripartire. Lo farà dall'Arabia Saudita, dopo aver raggiunto un accordo con l'Al Ula, squadra che ha sede nell'omonima città e milita in Seconda Divisione. Accordo raggiunto per il centrale 32enne serbo ex Fiorentina e Manchester City.

