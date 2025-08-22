Ufficiale
Nastasic riparte dalla Serie B araba: l'ex Fiorentina è un nuovo giocatore dell'Al-Ula
TUTTO mercato WEB
Era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Leganes ma ora Matija Nastasic è pronto a ripartire. Lo farà dall'Arabia Saudita, dopo aver raggiunto un accordo con l'Al Ula, squadra che ha sede nell'omonima città e milita in Seconda Divisione. Accordo raggiunto per il centrale 32enne serbo ex Fiorentina e Manchester City.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile