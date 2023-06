Fiorentina, nome nuovo dalla Germania per il centrocampo: piace Demirbay del Leverkusen

vedi letture

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è un nuovo nome per quanto riguarda la nuova, possibile, mediana della Fiorentina. Si tratta di Kerem Demirbay, classe 93' del Bayer Leverkusen che la Fiorentina aveva già cercato lo scorso gennaio. A Vincenzo Italiano un profilo del genere piace e non poco. Il centrocampista compirà 30 anni il prossimo 3 luglio, e dopo anni in Bundesliga potrebbe essere disposto a cambiare aria per arrivare nella nostra Serie A.