ufficiale Galatasaray, ecco il colpo Demirbay. Firma un contratto di tre stagioni

Kerem Demirbay è un nuovo giocatore del Galatasaray. Lo ha annunciato il club turco attraverso i propri canali ufficiali: l'ex Bayer Leverkusen era seguito anche dalla Lazio e dalla Fiorentina, ma ha scelto l'ambizioso progetto della squadra allenata da Okan Buruk. Le trattative erano entrate nella fase cruciale due giorni fa ma la società di Istanbul ha atteso il passaggio del turno in Champions League per ufficializzare l'accordo. Demirbay, si legge nel comunicato, è costato 3,7 milioni e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026: guadagnerà 1 milione netto all'anno.

Qualità e carattere

Nell'ultima stagione Demirbay è sceso in campo 36 volte con la maglia del Bayer, 10 delle quali nelle coppa europee, Champions prima ed Europa League poi. Ha giocato tutta la semifinale di ritorno contro la Roma, mentre all'andata all'Olimpico si era accomodato in panchina. In Bundesliga ha disputato 25 gare, mettendo a segno 4 gol. Un giocatore di grande qualità e forte temperamento, che ora è pronto per cominciare una nuova avventura.