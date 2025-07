Ufficiale Il Galatasaray fa spazio per Calhanoglu? Kerem Demirbay si trasferisce all’Eyupspor

Kerem Demirbay ha salutato questa mattina il Galatasaray, ma non lascerà la Süper Lig: il centrocampista tedesco di origini turche ha infatti firmato con l’ambizioso Eyüpspor, club di Istanbul recentemente promosso nella massima serie turca.

L’annuncio è stato dato dal vicepresidente del club, Fatih Kulaksız, che ha ringraziato pubblicamente il Galatasaray e il presidente Dursun Özbek per aver facilitato l’operazione: "Kerem è un giocatore di grande qualità, con esperienza internazionale, avendo vestito le maglie di importanti club in Germania e in Turchia. È arrivato da noi con entusiasmo e grande voglia. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e al contributo in campo, porterà un grande valore aggiunto alla nostra squadra. Speriamo che questo accordo sia proficuo per entrambe le parti".

Anche lo stesso Demirbay ha espresso la propria soddisfazione per questa nuova avventura: "Sono davvero felice di essere arrivato all’Eyüpspor. Per me rappresenta una nuova motivazione e una nuova emozione. Lavorerò duramente per offrire la mia miglior versione in campo, essere all’altezza del club e dei nostri tifosi. Credo fortemente che insieme potremo raggiungere grandi traguardi".