Ufficiale Demirbay saluta l'Eyüpspor ma non la Süper Lig: è un nuovo giocatore del Kasimpasa

Kerem Demirbay ha salutato quest'oggi i turchi dell'Eyüpspor ma non la Super Lig il centrocampista tedesco di origini turche ha infatti firmato con il Kasimpasa, club di Istanbul che al momento si trova al quattordicesimo posto in campionato.

L'annuncio è stato dato dallo stesso club attraverso il proprio sito ufficiale: "Il nostro nuovo acquisto, Kerem Demirbay, ha firmato il suo contratto con il Kasımpaşa durante una cerimonia tenutasi presso il Turgay Ciner Sports Facilities, alla presenza del CEO del nostro club, Ceyhun Kazancı, dopo i controlli medici presso il nostro sponsor sanitario Liv Hospital Vadi İstanbul. Diamo il benvenuto al nostro nuovo acquisto Kerem e gli auguriamo successo!".

Nelle scorse ore, nel frattempo, Demirbay ha salutato i suoi ex tifosi dell'Eyüpspor attraverso il seguente post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Questa strada è stata breve ma ha lasciato qualche traccia. Abbiamo condiviso così tanto in poco tempo. Spalla a spalla, ci guardiamo le spalle a vicenda. Me ne andrò da qui in amicizia e fratellanza. Buona fortuna a tutti voi".